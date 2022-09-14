Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Исполнитель роли Мэтта Мёрдока в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» Чарли Кокс рассказал, кого бы хотел увидеть в проекте. Об этом пишет портал Comicbook.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

«Я работал с Татьяной [Маслани] в «Женщине-Халк». Она невероятная, и нам было весело вместе. Мне понравилось работать с ней. Было бы здорово, если бы она смогла отплатить тем же. Услуга за услугу. Так что было бы здорово. И вы знаете, Том Хиддлстон — один из моих лучших друзей. Я не знаю, смогут ли наши миры когда-нибудь пересечься, но было бы классно, снимись он в небольшом камео. Даже если он просто появится с тессерактом, а потом снова уйдёт», — заявил Кокс. Съёмки перезапуска должны стартовать в мае 2023 года.

Напомним, выход нового сериала о Сорвиголове намечен на весну 2024 года. Полный актёрский состав проекта пока что держится в секрете.

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