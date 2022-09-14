Нижний Новгород, 14 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 396 IT-специалистов, проживающих в Нижегородской области, решили взять льготные ипотечные кредиты по ставке до 5% годовых, передают региональные СМИ сегодня, 14 сентября. Одобрено 275 таких заявок на общую сумму в 2,2 млрд рублей. При этом выданы 77 льготных ипотечных займов на более чем 600 млн рублей.

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Отметим, что получить льготную ипотеку на особых условиях могут лишь специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IТ-компаниях. Кредит выдаётся только на приобретение нового жилья или земельного участка.

Также заёмщик должен заплатить первоначальный взнос в размере не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости или земли.

Кроме того, зарплата IT-специалиста из Нижнего Новгорода должна быть не ниже 150 тысяч рублей в месяц, а сумма льготного кредита не может превышать 18 млн рублей.

Для заёмщиков из других городов Нижегородской области требования чуть более мягкие — зарплата у них должна быть не менее 100 тысяч рублей. Но при этом максимальный размер льготного кредита также снижен — он не может превышать 9 млн рублей.