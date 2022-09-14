Новая Каховка, Бывш. УССР, 14 сентября 2022, 22:57 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреливают район Новой Каховки, сообщают вечером 14 сентября местные власти в соцсетях.
По свидетельствам местных жителей, хорошо слышна работа российских систем ПВО.
Напомним, район Новой Каховки регулярно подвергается ракетным обстрелам ВСУ.
Войска киевского режима стремятся разрушить мост и плотину в этом районе.
Информация уточняется.
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