Нью-Йорк, США, 14 сентября 2022, 22:41 — REGNUM Власти США так и не выдали визы большей части делегации России на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Russiaun.ru

«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обязаны выдавать визы всем дипломатам, которые направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Однако, пользуясь своим положением, американские власти отказываются выдавать российским дипломатам визы.