Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Власти США так и не выдали визы большей части делегации России на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обязаны выдавать визы всем дипломатам, которые направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Однако, пользуясь своим положением, американские власти отказываются выдавать российским дипломатам визы.