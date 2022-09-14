Афины , , 22:37 — REGNUM Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» договорился с «Аль-Раяном» об аренде 31-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом 14 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Хамес Родригес Hasebemakoto

Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 22 июля 2014 года после перехода из «Монако» за 75 миллионов евро. 7 сентября 2020 года колумбиец покинул «сливочных», перейдя на правах свободного агента в «Эвертон». Также в период с 2017 по 2019 годы Родригес выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

В прошлом сезоне Хамес Родригес, выступая за «Аль-Раян», принял участие в 12 турах катарской Лиги звезд 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.