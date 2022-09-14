Москва, , 22:38 — REGNUM Актёру хоррор-квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали несовершеннолетние, предъявлено обвинение, сообщили 14 сентября в пресс-службе регионального управления СКР.

Квест Цитата из к/ф «Клаустрофобы». реж Адам Робител. 2019. США

В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту получения ожогов подростками, обвинение предъявлено мужчине 25 лет. Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

«В ходе допроса молодой человек вину в инкриминируемом деянии признал полностью и раскаялся в содеянном, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Напомним, вечером 11 сентября в Москве в нежилом помещении на улице Новохохловской состоялся хоррор-квест, организованный индивидуальным предпринимателем. На это зрелищно-развлекательное мероприятие пришли подростки.

В какой-то момент произошло возгорание материалов декораций из-за использования актёром-аниматором квеста небольшого газового баллона. Четверо подростков 14 и 15 лет получили в результате термические ожоги.