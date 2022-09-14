Париж, 14 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Во французском департаменте Жиронда началась эвакуация местных жителей, сообщает 14 сентября префектура департамента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Эвакуация производится из-за лесных пожаров, бушующих в коммуне Сомос.

По предварительным данным, огнём уничтожено 3700 га лесных насаждений. Из опасной зоны власти эвакуировали более 1,3 тыс. человек.

Местная прокуратура заявляет, что причиной пожаров может быть умышленный поджог.

Напомним, прошедшее лето признано во Франции самым засушливым с 1987 года.