Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Исполнитель главной роли в сериале «Мандалорец» Педро Паскаль приглашал Николаса Кейджа принять участие в проекте. Об этом он рассказал в интервью порталу Yahoo!.

Николас Кейдж Цитата из к/ф «Крейсер». Реж. Марио Ван Пиблз. 2016. США

«Я уже предлагал ему сняться. Я сказал, что из него получится отличный мандалорец», — признался Паскаль. Он также добавил, что по-прежнему не знает, носил бы Кейдж мандалорский шлем, если бы тот снимался в шоу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж в третий раз стал отцом. Супруга артиста родила ему дочь.

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