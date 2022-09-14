Вашингтон, 14 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в сериале «Мандалорец» Педро Паскаль приглашал Николаса Кейджа принять участие в проекте. Об этом он рассказал в интервью порталу Yahoo!.

Цитата из к/ф «Крейсер». Реж. Марио Ван Пиблз. 2016. США Николас Кейдж

«Я уже предлагал ему сняться. Я сказал, что из него получится отличный мандалорец», — признался Паскаль. Он также добавил, что по-прежнему не знает, носил бы Кейдж мандалорский шлем, если бы тот снимался в шоу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж в третий раз стал отцом. Супруга артиста родила ему дочь.