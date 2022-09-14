Нижний Новгород, , 22:22 — REGNUM В Нижегородской области открыли ещё четыре детских центра цифрового образования «IT-куб». Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

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Новые «IT-кубы» будут работать на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, Нижегородского колледжа малого бизнеса, Семёновского индустриально-художественного техникума и Дзержинского педагогического колледжа.

В них детей и подростков будут учить программированию на языках Python и Java, основам мобильной разработки, системному администрированию, программированию роботов, а также разработке виртуальной и дополненной реальности.

В ведомстве отмечают, что на оснащение детских образовательных центров федеральный и региональный бюджеты выделили около 69 млн рублей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».