Лондон, 14 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Сирша Ронан во время очередного интервью рассказала, как она чуть было не присоединилась к проекту фильма «Барби». Об этом 14 сентября сообщает портал WGTC.

Куклы Барби

Актриса сообщила, что она должна была сыграть эпизодическую роль, поскольку живёт в Лондоне, где проходили съёмки. «Я собиралась сыграть целого персонажа — еще одну Барби», — сказала Ронан, добавив, что была эмоционально «раздавлена» после того, как поняла, что у неё не получится исполнить роль из-за конфликта в расписании.

Она отметила, что тем не менее не совсем потеряла надежду поучаствовать в съёмках. Ронан отправила письма Марго Робби и Грете Гервиг, в которых попросила создателей фильма выделить ей какое-нибудь камео, даже если это будет просто появление на фоне.

Напомним, Сирша Ронан исполнила главную роль в комедийной драме Греты Гервиг «Леди Бёрд», которая вышла на большие экраны 3 ноября 2017 года. Марго Робби исполнит роль Барби в будущей картине про игрушки компании Mattel.