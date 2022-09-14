Лондон, 14 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» футбольный клуб «Челси» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с австрийским «Ред Булл Зальцбургом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Матео Ковачич, Жоржиньо, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кён, Андреас Ульмер, Страхиня Павлович, Амар Дедич, Бернардо, Николас Капальдо, Николас Зайвальд, Мауритс Кьергор, Лука Сучич, Беньямин Шешко, Ноа Окафор.

На матч назначена словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ханцко и Ян Позор.