Загреб, 14 сентября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Крупнейший производитель молочной продукции в Хорватии «Дукат» сообщил, что в соответствии с решением правительства Хорватии о прямых мерах по контролю за ценами на некоторые продукты питания скорректировала отпускную цену на 2,8-процентной жирности для всех трейдеров и напомнил, что с 1 октября они повысят закупочная цена для их субподрядчиков молока на 15 лир больше за литр.

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«В соответствии с постановлением правительства о мерах прямого регулирования цен на отдельные продовольственные товары, в рамках которого цена литра коровьего молока в рознице ограничена 7,39 хорватских кун, Дукат скорректировал отпускную цену молока для всех трейдеров. Тем самым он внес свой непосредственный вклад в реализацию мер правительства по защите населения и экономики от роста цен», — говорится в сообщении компании.

Ранее правительство представило осенний пакет мер по защите населения и экономики от роста цен на общую сумму 21 млрд кун, который, в том числе, включает меры по защите от роста цен на продукты питания.