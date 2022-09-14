Москва, , 21:59 — REGNUM Специальная военная операция России на территории б. УССР вступает в новую фазу. Об этом 14 сентября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спецоперация вступает в новую фазу. ВСУ мобилизовали 600 тыс. человек и стоит задача довести это число до 2 млн. Речь о том, чтобы привлечь на войну всех, кто способен держать в руках оружие», — сказал Затулин.

По его словам, на данный момент режим Зеленского во многом копирует опыт СССР, хотя на подконтрольных Киеву территориях официально провозгласили борьбу с любым «советским наследием».

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов заявил о начале новой фазы спецоперации