Москва, 14 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на территории б. УССР вступает в новую фазу. Об этом 14 сентября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

«Спецоперация вступает в новую фазу. ВСУ мобилизовали 600 тыс. человек, и стоит задача довести это число до 2 млн. Речь о том, чтобы привлечь на войну всех, кто способен держать в руках оружие», — сказал Затулин.

По его словам, на данный момент режим Зеленского во многом копирует опыт СССР, хотя на подконтрольных Киеву территориях официально провозгласили борьбу с любым «советским наследием».