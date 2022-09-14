Берлин, 14 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Изменений в позиции российского руководства в отношении б. УССР не произошло, сообщил 14 сентября журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Комментируя итоги переговоров, которые у него состоялись по телефону с президентом России Владимиром Путиным накануне, 13 сентября, Шольц сказал:

«Я не увидел, чтобы [у Путина] появились новые позиции, но всё-таки разговор друг с другом важен».

На пресс-конференции, которую он провёл после встречи с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, глава правительства Германии сказал, что добивался и будет добавиться, чтобы ВС РФ покинули территорию б. УССР.

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