Манчестер, Великобритания, , 21:54 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Натан Аке, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.

«Боруссия»: Александр Майер, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Тома Менье, Салих Азкан, Джуд Беллингем, Эмре Джан, Джованни Рейна, Марко Ройс, Антони Модест.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Паоло Валери.