Кривой Рог, Бывш. УССР, , 21:54 — REGNUM После ракетных ударов ВКС России по Карачуновской дамбе город Кривой Рог затапливается водами реки Ингулец, вышедшей из берегов. Об этом 14 сентября сообщают жители Кривого Рога в соцсетях, снабжая свои сообщения фото- и видеокадрами.

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Кроме того, масса воды, вырвавшаяся из Карачуновского водохранилища, смывает переправы, лодочные станции и прибрежные строения.

Напомним, ниже по течению Ингульца находятся понтонные мосты ВСУ, через которые снабжается группировка боевиков, пытавшаяся наступать на Херсон.

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