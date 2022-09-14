14 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:18 — REGNUM Заявление председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что власти страны готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по поводу предложения представителей киевского неонацистского режима открыть «второй фронт» против Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«А если запретить все грузинские товары и бизнес в России? Можно депортировать пару рынков для начала», — предлагает Alexander K.

Многие пользователи уверены, что военное противостояние с Россией смоет с лица земли Грузию или, по крайней мере, её властную верхушку, потому что простой грузинский народ российскому не враг.

«Грузия должна учесть, что с ними Россия не будет церемониться. Второй фронт закроется сразу, как только откроется. Вы 2008 год, что ли, забыли? Очнитесь. Такое даже на обсуждения выносить нельзя!» — пишет Ольга М.

Некоторые комментаторы отмечают, что война Грузии с Россией станет страшным этапом истории для народа этой горной республики.

«Грузины, надеюсь, понимают, чем это для них обернётся? Будут страшные последствия для всей страны», — предупреждает Андрей П.

Часть людей убеждена, что самоубийц среди грузин официальный Тбилиси найдёт не так много. Зато здравомыслящих людей, которые даже в страшном сне войны с Россией не представляют, будет очень много.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузины не идиоты, ничего не будут открывать», — уверен Антон В.

«Они санкции не хотят вводить, какой второй фронт? Да и понимают, что их просто с землей сравняют в случае нападения», — подметила Ирина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Грузии извивается словно уж на сковороде, ведь достаточно было бы просто сказать: «Нет, мы не собираемся открывать второй фронт против России». После этого вопрос был бы снят с повестки.

«Показухa, разумеется. Тем паче, что ни в одной стране подобные вопросы на референдум не выносятся. Но всё же это повод задуматься о текущем, так сказать, фоне событий», — считает Dmitry M.

«Видимо, Тбилиси не может сказать Киеву напрямую: «Пошёл к чёрту!» Приходится выдумывать всякие референдумы и прочие отговорки. Любой адекватный человек никогда не согласится на Россию напасть. Результаты голосования я вам уже сейчас могу назвать», — написал Максим К.

«Это называется размывание ответственности. Как масло по бутерброду. Чтобы не глава государства отвечал, а все грузины до последнего. Слабаки, не способные ответить за свои поступки», — указывает Сергей М.

Нашлись и те, кто подивился, насколько сильно главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский оторвался от реальности, раз предлагает грузинам совершить такое мерзкое преступление.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Второй фронт? Нарик в Киеве совсем реальность потерял. Он может только свой народ, как стадо, сгонять на убой. Все остальные, слава Богу, не в его власти», — пишет Андрей К.

Напомним, 14 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в эфире грузинского «Первого канала» о том, что власти страны готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по поводу предложения представителей киевского неонацистского режима открыть «второй фронт» против Российской Федерации.