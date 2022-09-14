Лондон, 14 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе в среду, 14 сентября, ускорила рост, поднявшись за день более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Экспорт газа

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF приблизилась к отметке в $2300 за тысячу кубометров, что на 10,6% выше расчётной цены предыдущего дня.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ поднималась на 13,7% и на минимуме достигала $2358,8 за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе продолжают расти на фоне непределённости с поставками топлива из России.