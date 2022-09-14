Йошкар-Ола, , 21:49 — REGNUM По итогам дополнительных выборов депутата Государственного собрания Марий Эл по Поволжскому одномандатному округу №19 победил представитель «Единой России» Михаил Родионов. Центризбирком республики утвердил результат довыборов.

Депутаты Госсобрания Марий Эл Пресс-служба Госсобрания Марий Эл

Его поддержали 45,5% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования.

В довыборах депутата Горсобрания Йошкар-Олы по Южному одномандатному избирательному округу №35 победу одержал Денис Клименчук от «Единой России», за него проголосовали 48,51% избирателей.

Депутатом Собрания депутатов Волжска по Центральному одномандатному избирательному округу № 7 избран самовыдвиженец Игорь Лобов с результатом более 65,5%.

Из 20 замещавшихся в республике депутатских мандатов представители «Единой России» получили 15 мест в законодательных и представительных органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в ЦИК республики поступило девять жалоб. Из них только одну жалобу сочи в избиракоме обоснованной. В пяти обращениях установлено злоупотребление правом заявителем, четыре жалобы — не обоснованы.