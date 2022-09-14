Вологда, , 21:45 — REGNUM Старейший санаторий в Вологодской области «Леденгск» из-за нехватки кадров приостановил деятельность в двух корпусах. Об этом сообщает администрация учреждения.

Санаторий Марина Каширская © ИА REGNUM

«Деятельность корпусов № 1 и № 3 (старый корпус), расположенных по адресу ул. Садовая, д. 42а, приостановлена до 31.12.2022 года по причине отсутствия медицинских кадров. Набор отдыхающих в старый корпус не проводится», — говорится в сообщении, размещенном на сайте санатория.

Санаторий Леденгск был основан еще до революции. В 1994 году профилакторий «Леденгск» был преобразован в государственное предприятие Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти ждут возвращения в регион более тысячи студентов-медиков.