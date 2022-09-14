Мадрид, , 21:45 — REGNUM 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с немецким клубом «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо, Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Абду Диалло, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг, Доминик Шобослаи, Кристофер Нкунку, Ксавер Шлагер, Тимо Вернер.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты главного судьи — Даниэль Биндони и Альберто Тегони.