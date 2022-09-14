Варшава, 14 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шахтер» в матче второго тура группы F Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграл вничью с шотландским «Селтиком». Встреча проходила в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 10-й минуте встречи в свои ворота забил 22-летний полузащитник номинальных хозяев Артем Бондаренко — 0:1. Через 19 минут Михаил Мудрик сравнял счет, замкнув передачу Георгия Судакова.

Статистика матча («Шахтер»/ «Селтик»)

Удары 5/16

Удары в створ 2/6

Владение 48%/52%

Угловые 2/5

Нарушения 8/7

Составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Степаненко, Судаков (Очеретько, 78’), Швед (Петряк, 61’), Мудрик, Бондаренко (Джурасек, 74’), Зубков (Траоре, 61’).

«Селтик»: Харт, Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович, О’Райли (Муй, 68’), Хататэ (Тернбулл, 68’), Макгрегор, Фурухаши (Якумакис, 68’), Хакшабанович (Маэда, 46’), Филипе (Абада, 86’).

«Шахтер», набрав четыре очка, временно поднялся на первое место в турнирной таблице группы F. «Селтик» с одним очком остался на третьей позиции.