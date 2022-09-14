Милан, Италия, , 21:39 — REGNUM 14 сентября в Милане на стадионе «Сан Сиро» футбольный клуб «Милан» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 одержал уверенную победу над загребским «Динамо» со счетом 3:1.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Оливье Жиру (45’ пенальти), Алексис Салемакерс (47’ Рафаэл Леау) и Томмазо Побега (77’ Тео Эрнандес). Единственный гол «Динамо» на 56-й минуте встречи забил Мислав Оршич после передачи Бруно Петковича.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Анхель Невадо Родригес.

«Милан», одержав вторую победу в группе и набрав четыре очка, поднялся на первое место в турнирной таблице группы E. «Динамо» с тремя очками опустилось на вторую строчку.