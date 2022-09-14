Москва, , 21:39 — REGNUM Россия начала вести боевые действия в рамках спецоперации по новым правилам. Об этом 14 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, военно-космические силы РФ стали уделять внимание объектам критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории и это даст свой результат.

«Вы заметьте, что условия ведения боевых действий уже поменялись. И наши ВКС стали полностью «любить» объекты инфраструктуры во всех вариациях, которые только возможны. И это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут ощущать недостаток газа, воды, света, нефти. У них скоро начнется нехватка всего. На одних танках и РЗСО далеко не уедешь. СВО вступило в новую фазу. И вступить в новую фазу СВО вынудили, подвели нас к этому ВСУ», — сказал Алаудинов.

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