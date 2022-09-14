Стокгольм, 14 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о признании поражения на парламентских выборах и своём уходе в отставку с 15 сентября. Об этом она заявила вечером 14 сентября на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По словам Андерссон, после её отставки за формирование правительства будет отвечать парламент и его спикер, а сама она займёт пост главы Социал-демократической рабочей партии в оппозиции.

«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за процесс формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту. Когда появится новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую партию в оппозиции», — сказала Магдалена Андерссон.