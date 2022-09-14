Ереван, , 21:36 — REGNUM Отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна активно требуют протестующие, пришедшие к зданию парламента 14 сентября, передаёт Sputnik.

Беспорядки в Ереване Police.am

Отмечается, что протестующие заполнили проспект Баграмяна: люди идут к зданию парламента. Протестующие не согласны с тем, что Пашинян подписал новый документ с властями Азербайджана.

Местные СМИ сообщают при этом, что протестующие попытались сломать ворота у здания парламента. Когда они поняли, что здание пусто и депутатов в нём уже нет, они от деструкции отказались.

Добавим, что нет пока информации о том, какого рода документ подписал Пашинян. Более того, глава правительства Армении заявил несколько минут назад, что ничего и не подписывал.

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