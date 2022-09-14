Москва, 14 сентября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Фильм «Дворец» польско-французского режиссёра Романа Полански получил дату премьеры в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора кинопрокатной компании «Про: взгляд» Татьяну Долженко.

Цитата из к/ф «Герой». реж. Карен Оганесян. 2019. Россия Александр Петров в роли Андрея Родина

По словам генерального директора, картина выйдет в российский прокат зимой 2023 года. «Не можем скрыть гордости касательно фильма «The Palace» великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе «Резни» или скажем «Отеля «Гранд-Будапешт», — добавила Долженко.

Напомним, действие «Дворца» происходит в дорогостоящем отеле в швейцарских Альпах, где «переплетаются судьбы гостей и тех, кто их обслуживает». Одну из ролей в фильме исполнит российский актёр Александр Петров.