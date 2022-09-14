Москва, 14 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России по футболу одержал минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 2:1.

ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Виллиан Роша (77’) и Милан Гаич (90+3’). Единственный гол «Урала» на 86-й минуте встречи забил 27-летний российский нападающий Александр Юшин.

Составы команд:

ЦСКА: Тороп, Роша, Дивеев, Фукс, Набабкин (Гаич, 46’), Мухин, Обляков (Заболотный, 78’), Мойзес (Зайнутдинов, 46’), Кучаев (Мендес, 69’), Гайч (Яковлев, 61’), Ермаков.

«Урал»: Алексеев, Бевеев, Эммерсон, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Газинский (Мишкич, 46’), Ранджелович (Урунов, 63’), Егорычев (Юшин, 82’), Каштанов (Бикфалви, 63’), Влут (Подберезкин, 63’).

На данный момент ЦСКА с двумя победами и шестью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Урал», набрав три очка, располагается позицией ниже.