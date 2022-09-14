Москва, 14 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 12 сентября замедлилась до 14,06% в годовом выражении с 14,08% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 сентября снизились в среднем на 0,03%, а инфляция с начала года составила до 10,27%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже десятую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе основной вклад в дефляцию по-прежнему вносили продовольственные товары за счёт снижения цен на фрукты и овощи. Цены на продовольствие в целом за неделю снизились на 0,15%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,02%.

В сегменте непродовольственных товаров сохранилась цены выросли на 0,02% после снижения на 0,03% неделей ранее. При этом снижение цен на электро- и бытовые приборы замедлилось, а на строительные материалы, напротив, ускорилось. Цены на легковые автомобили практически не меняются вторую неделю подряд.

В секторе регулируемых и туристических услуг также возобновилась инфляция — цены выросли на 0,18% после снижения на 0,70% в предыдущую неделю, что произошло на фоне удорожания авиабилетов. В то же время снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги и услуги гостиниц.