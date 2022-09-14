Варшава, , 21:27 — REGNUM Сейм (нижняя палата) Польши принял резолюцию, которая требует от Германии выплатить репарации за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Голосование прошло сегодня, 14 сентября.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В резолюции сказано, что польский Сейм призывает правительство Федеративной Республики Германия безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше Третьим германским рейхом.

В документе подчеркивается, что польское государство никогда не отказывалось от своих требований репараций к германскому государству и никогда такие репарации не получало.

Кроме того, в текст были добавлены слова о том, что Польша «соответствующей финансовой компенсации и в результате агрессии СССР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша по итогам Второй мировой войны получили значительные земельные приобретения за счет Германии. Репарации Польша должна была получать от ГДР, однако вскоре отказалась от них, так как обе страны были в социалистическом лагере под эгидой СССР.

Советский Союз потерял сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии, освобождая Польшу от нацизма. Если бы этого не было сделано, то Польша просто бы не существовала.