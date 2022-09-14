Архангельск, 14 сентября 2022, 21:26 — REGNUM В Архангельске на набережной Северной Двины появился арт-объект — первая фигура из серии «Кудесники — хранители Севера», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Скульптура высотой 40 см представляет собой фигуру мальчика с крыльями, который держит в руках птицу счастья. По задумке авторов проекта, кудесники — хранители важных артефактов, связанных с городом и регионом.
Горожане уже проявили интерес к новому арт-объекту — в ногах кудесника появились первые монеты от прохожих, попросивших себе счастья.
В ближайшее время на улицах Архангельска появятся еще два бронзовых кудесника. Место их установки пока не разглашается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на архангельском пляже появилась фотозона в виде огромной надписи.