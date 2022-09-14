Херсон, 14 сентября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В районе посёлка Сухой Ставок в Херсонской области почти полностью уничтожена разведрота 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, сообщает 14 сентября военкор Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале.

Переносной комплекс наблюдения и разведки «Ирония»

По данным источника, разведрота ВСУ была обнаружена и истреблена при помощи оптико-электронного комплекса наблюдения и разведки «Ирония».

Разведрота 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ была переброшена в Херсонскую область из Очакова для вскрытия позиций российской армии, блокирующей плацдарм ВСУ на реке Ингулец. Прикрывать их действия должны были десантники из 46-й ОДШБ ВСУ.

«Бойцы 73-го центра попытались выйти из огневого мешка и заняли укрытие у дороги в двух км от Сухого Ставка. К месту огневого контакта российскими военными была вызвана авиация. Позиции морпехов ВСУ атаковали фронтовые бомбардировщики Су-34 при помощи неуправляемых бомб ФАБ-250 и ФАБ-500».

После бомбового удара десантники ВСУ отошли назад. В итоге на месте боя осталось несколько сгоревших и подбитых боевых машин пехоты (БМП) и порядка 120 тел боевиков ВСУ.

Напомним, в районе Сухого Ставка была остановлена группировка ВСУ, пытавшаяся наступать через реку Ингулец в направлении Херсона.