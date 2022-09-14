Йошкар-Ола, 14 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Комиссия Центризбиркома Марий Эл на заседании 14 сентября постановила признать выборы главы региона состоявшимися и действительными. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

пресс-служба правительства Марий Эл Избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев

Также зарегистрированный кандидат, который принимал участие в выборах в порядке самовыдвижения, Юрий Зайцев признан избранным главой Марий Эл. Его поддержали 82,44% избирателей или 141 666 человек от общего числа внесенных в списки.

Напомним, депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев от ЛДПР набрал 7,9% голосов, советника председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Наталию Глущенко поддержали 5,76%, председатель кооперативного участка «Йошкар-Ола-1» Валентина Злобина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрала 2,28% голосов.

Явка составила 31,99%.

ИА REGNUM напоминает предыдущие выборы главы Марий Эл состоялись в 2017 году. Победу в досрочных выборах одержал врио главы республики Александр Евстифеев от «Единой России», который был назначен в регион в апреле того же года после отставки бывшего главы республики Леонида Маркелова.

За Евстифеева тогда проголосовали 88,27% избирателей, Альберт Федоров от ЛДПР набрал 5,06%, Наталия Глущенко от «Справедливой России» — 3,48% и Валентина Злобина от Партии пенсионеров — 1,76%.

Явка составляла 43,62%.