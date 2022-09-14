14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:58 — REGNUM Перестрелка, которая произошла на участке киргизско-таджикской границы, стала поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Рихард Зоммер. Туркестан. Базар. 1919

Инцидент произошёл в Булак-Башы Баткенском районе Баткенской области Киргизии. Бишкек представил своё видение ситуации: таджикские пограничники заняли позиции на неописанном участке госграницы, нарушив ранее достигнутые договоренности. Эта ситуация достигла стадии вооружённого конфликта, когда киргизская сторона попросила вооружённых представителей соседней страны покинуть территорию.

Первыми открыли огонь, по мнению киргизской стороны, как водится, таджикские военнослужащие. Нетрудно догадаться, какая версия произошедшего прозвучит из уст представителей Душанбе. В любом случае, боевое столкновение двух соседствующих армий произошло, и сам факт этого нечего хорошего для России не сулит. Причём конфликт не утих до сего момента. Как утверждается, выстрелы сменяются затишьем, но потом вновь кто-то устраивает стрельбу.

«Это всё по нашу душу. Такие конфликты просто так не возникают. Значит, России подготовили второй горячий фронт», — подозревает Мартин С.

Многие пользователи убеждены, что относительно спокойная киргизско-таджикская граница вновь зашумела не просто так, а потому что у России сейчас голова болит по поводу ситуации в бывшей УССР. Глупо было рассчитывать, что геополитические противники нашего государства будут сидеть, сложа руки, не использовав в своих интересах все противоречия, накопившиеся в соседних с Российской Федерацией странах.

Политическая карта Туркестана. Граница между Казахстаном и Киргизией

«Кто-то ещё думает, что эти конфликты на границе с Россией просто так, сами по себе возникают? Что это случилось в очередной раз? Раскачивают ситуацию вокруг нашей страны! Одной лишь [бывшей УССР] не обойдёмся», — считает Наталья С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия вновь столкнулась с отработанным десятилетиями западным сценарием по уничтожению несогласных с политикой гегемона.

«Тут всё понятно. Это залезли снова англосаксы и Европа. Считаю, что нужно делать так же: прекратить полностью поставку газа и нефти в Европу, хотя бы на три месяца, а затем возглавить протестную активность, чтобы скинуть проамериканских марионеток», — предлагает Антон Ф.

Часть людей полагает, что Россия должна вмешаться в конфликт между Киргизией и Таджикистаном, чтобы столкновения на границе не переросли в полномасштабное противостояние, после которого вспыхнет вся Средняя Азия.

«Только центр может навести порядок. Центром всегда для этих народов была Москва», — указывает Ева А.

«Этого ещё не хватало. Россия должна взять шефство над Киргизией и Таджикистаном, иначе они друг другу глотки перегрызут», — поделился своим мнением Владимир А.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство не распыляться, а решать проблемы по мере их поступления. Пока спецоперация РФ на территории бывшей УССР в самом разгаре, не следует тратить силы на усмирение горячих голов в соседних республиках.

«Главное, что Россию просят о помощи постоянно, а когда что-то случается против Российской Федерации, то сразу на нейтральной стороне. Не надо туда лезть, пускай сами свои вопросы меж собой решают», — отмечают Оксана С.

Напомним, 14 сентября пресс-центр пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил о том, что на участке киргизско-таджикской границы произошла перестрелка.