Брюссель, 14 сентября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Санкции, введённые ЕС за воссоединение Крыма с Россией и за спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР, продлены на полгода, сообщается в опубликованном 14 сентября заявлении Совета Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что продлеваются рестрикции, введённые в отношении 108 российских компаний и 1206 физических лиц. Подсанкционные лица, говорится в заявлении, «виновны в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости» территории, контролируемой киевским режимом.

Санкции продлеваются «до 15 марта 2023 года». Попавшие в чёрный список не могут воспользоваться своими активами в ЕС, поскольку санкции их замораживают. Также этим людям запрещено предоставлять из ЕС средства или иные экономические ресурсы.