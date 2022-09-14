14 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, заявившего о нереальности получения от Российской Федерации репарации за якобы причиненный ущерб в результате Второй мировой войны.

Анна Царькова, , 21:59 — REGNUM Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский 13 сентября заявил, что получить от Российской Федерации репарации за якобы причиненный ущерб в результате Второй мировой войны нереально. По словам политика, партия, которую он возглавляет, считает, что Россия якобы должна выплатить польской стороне репарации.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии — это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет», — отметил политик.

Заявление Качиньского обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения откровенно возмутило заявление политика.

«В своё время помогли всем что было. У самих отрывали, а им восстанавливали сразу после освобождения. Так что, кто ещё кому должен?..» — не понимает Sergio L.

«И это после 600 тысяч наших погибших бойцов, освободивших этих гиен от фашизма! Но не до конца, увы», — добавил Кир.

«Поляки точно по кругу пошли с протянутой рукой, нищеброды! То Германию трясут, то у Чехов какие то 400 гектаров клянчат, до России добрались!» — смеется Галина П.

«А Россия не хочет полякам предъявить со времён Лжедмитрия по сегодняшний день?» — задалась вопросом Elina.

«То-то Германия бронетехнику попридержала. Чувствует, что скоро с поляками придётся договариваться», — отреагировал Dronny.

«Мусье Качиньский, угомоните свою деменцию. Вам жить осталось два понедельника, а всё туда же: бабки, деньги давай. Вышел бы с удочкой на речку, полюбовался природой…» — с сарказмом написал Алексей.

Ярослав Качиньский (сс) Rafał Zambrzycki

«Дорогие поляки, если даже представить, что мы вам что-то должны, то не беспокойтесь, мы вам всё уже давно простили», — смеется Екатерина.

«Я думаю, в этом десятилетии у них ещё один повод появится ныть про компенсацию», — не без сарказма отметил Merlin S.

«А как же земли, которые Польша получила в результате войны? Неужели вернут Германии?» — интересуется Владимир.

«А они допросятся, что они всех достанут и им все вместе разом наваляют», — иронизирует Наталья.

«Польша прямо-таки нарывается на раздел её территории. Хорошо если останется какая-нибудь Варшавская республика размером 10×10 км, а то только одно воспоминание», — прокомментировал Icesky.

«А в «Лигу сексуальных меньшинств» поляки не хотели бы обратиться? Там шансов гораздо больше…» — пошутил Алексей.

«Ох уж эти польские мечты. И потом, соблюдайте очередь, паны, — мы пока отдаем все долги [киевскому режиму], немного заняты», — иронизирует «Гербера».

«Я вот что-то не понял сейчас: поляки хотят компенсацию за фашистское уничтожение поляков и польских евреев, а от РФ — за освобождение от фашистов? Это… как?» — не понимает «Я».

«Нудный пан какой… Его в двери, он в окно…» — смеется Елена.

«Есть прекрасная традиция, каждое столетие делить Польшу… В этом же ещё не делили? Непорядок! Традиции надо соблюдать…» — шутит Александр Сергеевич.

«Мы отбили полякам свободу в той войне, а репарациями пусть Шольца донимает. Бедная несчастная Польша забыла, как хотела оторвать кусочки других стран с помощью Германии», — добавила Maria.

«Ты… заплати вначале нам за каждого советского солдата, погибшего за твою свободу и существование», — призвала Ирина Р.

«Если под цивилизацией подразумевается вся та погань, что творится в странах Запада и США, то я рад, что Россия к ней не принадлежит. Надеюсь что в России всегда будет своя цивилизация от предков и от Бога», — написал Aleksandr.

«Что-то я наверное пропустил урок истории в школе, а когда это Польша победила Россию? Если я правильно помню, то репарации платит проигравшая сторона в войне, так когда Россия проиграла Польше?» — подытожил Денис.