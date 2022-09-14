Магас, , 21:17 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на улучшение инвестиционного климата в регионе. В ходе форума «Деловая Ингушетия-2022», который пройдет в конце сентября, планируется заключить ряд инвестсоглашений, общая сумма которых составит более 4 миллиардов рублей .

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре в Ингушетии экономический форум «Деловая Ингушетия-2022», и у властей имеются серьезные планы на это мероприятие. В частности, в рамках него планируется заключение восьми инвестиционных контрактов в сфере агропромышленного комплекса, легкой промышленности, а также в строительстве городских инфраструктурных объектов. Общая сумма контрактов составит более 4 миллиардов рублей.

Площадка форума соберет крупных республиканских инвесторов, которые хотят направить свои средства на развитие экономики субъекта. В рамках мероприятия будет презентовано несколько инвестпроектов: это комбинат по производству детского питания, предприятие по выращиванию клубники, рыбное хозяйство по выращиванию карпа. Также участникам форума представят проекты по строительству элеваторного комплекса для хранения зерна, завода по переработке грецкого ореха, пятизвездочного отеля, современного ЖК с сопутствующей инфраструктурой, а также коттеджей в Магасе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал положительную оценку развитию инвестиционного климата в республике. По его словам, в настоящее время регион нацелен на формирование благоприятных условий для бизнеса. Как указал Калиматов, на инвестиционную привлекательность Ингушетии влияют развитие инфраструктуры, упрощенный формат оформления документации, возможность получить в аренду земельные участки, уступки по налогам и не только.

«Перед нами стоит важная задача — реализовать все подписанные на форуме соглашения. Это отчасти решит вопрос занятости населения — будет создано более 400 рабочих мест. Это также повлияет на рост реального сектора экономики, в том числе и за счет налоговых поступлений. Все эти факторы способны повлиять на общее благополучие региона, на повышение доходов населении», — полагает Махмуд-Али Калиматов.

На улучшение инвестклимата в Ингушетии также обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2022 российский лидер назвал республику в числе регионов, которым удалось добиться существенного прогресса и показать хорошие результаты в рейтинге инвестиционного климата: регион прибавил в нем 24 позиции.

Напомним, VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022» состоится в период с 29 по 30 сентября. Мероприятие станет отличной площадкой для налаживания взаимовыгодных связей между предприятиями и организациями, поможет участникам установить новые бизнес-контакты. Особенно высокую значимость форум имеет для социально-экономического развития региона по таким направлениям как туризм, содействие занятости населения, поддержка малого и среднего бизнеса, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, создание более положительных условий для импортозамещения в контексте санкций со стороны Запада.