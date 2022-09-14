Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Американский актёр Дэвид Харбор («Очень странные дела») сыграет водителя в киноадаптации гоночной серии игр Gran Turismo. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США

Сюжет будущей ленты будет развиваться вокруг подростка, которому удалось стать профессиональным гонщиком благодаря любви к игре Gran Turismo. Режиссёром проекта выступит Нил Бломкамп («Район № 9»), а сценарий подготовят Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). Премьера фильма намечена на август 2023 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, продюсер «Очень странных дел» Шон Леви высказался о возвращении в шоу Эдди Мансона. По словам продюсера, персонаж вряд ли появится в пятом сезоне проекта.

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