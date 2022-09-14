Москва, , 21:09 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил убийство Дарьи Дугиной, сообщили 14 сентября в пресс-службе Кремля.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Об этом подлом и жестоком убийстве, которое осуществили бандеровские нацисты 20 августа 2022 г., генсеку ООН напомнил Путин, обратив внимание собеседника на преступную деятельности неонацистских формирований на территории б. УССР и за её пределами.

«Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания», — сообщили в Кремле.

Напомним, исполнительницей убийства Дугиной является приехавшая с территории б. УССР Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Кто его пустил?» — ФСБ раскрыла личность второго убийцы Дугиной