Москва, , 21:06 — REGNUM К участвующим в специальной военной операции на территории б. УССР союзным силам подошло подкрепление на всей линии фронта. Об этом 14 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«По всей линии фронта подошло подкрепление. Это видят и наши враги. Они уже не могут похвастаться, что у них есть результаты где бы то ни было на всем фронте. Я могу гарантировать, что в ближайшие дни начнётся наступление по другим участкам фронта», — сказал Алаудинов.

Он также отметил, что на ряде участков фронта союзные войска не прекращали своего наступления, освобождая всё новые территории от оккупации киевского режима.

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