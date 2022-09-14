Минск, 15 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии 20 сентября рассмотрит аппеляционную жалобу на решение Мингорсуда об отказе в регистрации общественной организации «Бессмертный полк». Об этом сообщил активист Кирилл Забавский на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Формальным основанием для отказа в госрегистрации «Бессмертного полка» стало неверное указание юридического адреса общественной организации.

Как сообщалоИА REGNUM, Витебский областной суд 3 августа ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община». Формальным основанием стал просроченный отчёт.