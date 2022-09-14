14 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:00 — REGNUM Новость о том, что США бездоказательно обвиняют Россию в спонсировании иностранных политиков, посмешила американских интернет-пользователей, которые напомнили о традиционной привычке Вашингтона вмешиваться в политику иностранных государств.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Агентство Reuters 13 сентября сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена, что с 2014 года Россия якобы перевела более $300 миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам более чем двадцати стран, пытаясь оказать на них некое влияние. Некий чиновник сослался на рассекреченные части доклада американской разведки, заявив о тайном политическом финансировании Россией других стран. При этом дополнительной информации или каких-либо фактов в доказательство этих заявлений в Белом доме не представили.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Я рад, что США никогда не делали этого. Очень смешно!» — пишет @K17Is.

«Но все же это не так плохо, как то, что США делают, устанавливая собственные правительства в других странах для своего удобства», — напоминает @NonsenseTrans22.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не могли бы вы также сообщить нам, сколько правительство США потратило за тот же период на спонсирование своих интересов за рубежом? Всегда старайтесь балансировать свои репортажи», — отмечает @ollaIdris.

«Боже мой! Если это правда, то это означает, что Россия с 2014 года делает то же самое, что и США со времен Второй мировой войны! Да как они посмели? Неужели нет предела их вероломству?» — иронизирует @BrianB5000.

«Разве Вашингтон сам не придерживается плана отправлять по $10 миллионов Израилю каждый день?» — задает риторический вопрос @Bazzio101.

«Это именно то, что США делали и делают по всему миру (вспомните «План Кондор» в Южной Америке в 60-70-х годах прошлого века)», — вспоминает @lcportinho.

Напомним, что операция «Кондор», также известная как Plan Condor — это проводимая Соединенными Штатами кампания политических репрессий и государственного террора, включавшая разведывательные операции и убийства политических противников в ноябре 1975 года в Южной Америке. При этом операция является весьма спорной, так как во время нее погибло много мирных людей, не связанных с политикой.

Исчезнувшие люди в Чили после операции «Кондор» Razi Sol

«Говорят США, которые потратили несколько миллиардов на создание новых сателлитов-стран по всему миру…» — отмечает @CotizoDraia.

«Эй, кто бы говорил, это уморительно», — подчеркивает @Guillerrillero.

«Это ничтожно мало по сравнению с тем, что США потратили в одном Киеве. Забавное заявление», — комментирует @mc_endy.

«Россия училась этому у американцев», — уверен @MrG_Smiley.

«Лол, правительство США делало это на протяжении десятилетий. Гегемония или «империя» США стоит не дешево!» — восклицает @edwin113 730.

«Мило, что газеты и журналисты готовы распространять столь громкие заявления без каких-либо доказательств», — осуждает @MontyGTweet.

Напомним, что общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля по август 2022 года, не считая военных расходов, превысила $8,5 млрд.