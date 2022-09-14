Москва, , 20:56 — REGNUM Реализация сделки по зерну стала основной темой телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем 14 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Обсуждался ход реализации договорённостей по вывозу зерна с территории б. УССР из черноморских портов и «экспорту российского продовольствия и удобрений».

Президент России и Гутерреш согласились в том, что сначала зерном и продовольственными товарами должны быть обеспечены страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а уж затем — все остальные.

Со своей стороны генсек ООН рассказал, что организация старается устранить все препятствий «для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерреш рассказал журналистам о переговорах с Путиным по зерну и о том, что сделка может быть продлена и расширена.

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