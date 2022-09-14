Москва, , 20:51 — REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не были свидетелями нарушений режима прекращения огня в своей зоне ответственности. Об этом сообщает вечером 14 сентября пресс-служба Минобороны России.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», — говорится в информационном бюллетене Минобороны о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе возобновились боевые действия. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов, заявляя, что их действия являются ответными.

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