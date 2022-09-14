Курган, , 20:50 — REGNUM В Кургане полностью для пешеходов и водителей Некрасовский мост откроют в конце октября 2022 года. Об этом сообщила 14 сентября глава города Елена Ситникова.

Кировский мост в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Мэр Кургана обратилась к местным жителям с просьбой не рисковать жизнью и здоровьем — не ходить по мосту, пока на нём идут ремонтные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане с 1 июля 2022 года ведётся ремонт Кировского моста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане на год закрывают Кировский мост