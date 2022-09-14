Курган, 14 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Кургане полностью для пешеходов и водителей Некрасовский мост откроют в конце октября 2022 года. Об этом сообщила 14 сентября глава города Елена Ситникова.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Кировский мост в Кургане

Мэр Кургана обратилась к местным жителям с просьбой не рисковать жизнью и здоровьем — не ходить по мосту, пока на нём идут ремонтные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане с 1 июля 2022 года ведётся ремонт Кировского моста.