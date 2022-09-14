Ижевск, , 20:43 — REGNUM По итогам выборов, которые прошли в Удмуртии с 9 по 11 сентября, избраны депутаты Государственного совета республики седьмого созыва. Итоги утвердил центризбирком региона, сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртии.

На сессии Госсовета Удмуртии Udmgossovet.ru

Из 60 имеющихся мандатов в новом созыве 49 мест получила «Единая Россия», ЛДПР досталось четыре мандата, КПРФ — три, «Справедливая Россия — За правду» получила два места, один мандат достался представителю партии «Родина» и один – самовыдвиженцу.

Кроме того, на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований замещено 20 из 21 депутатских мандатов, 19 из них получила «Единая Россия» и один — самовыдвиженец.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2017 года состоялись выборы депутатов Госсовета Удмуртии шестого созыва. Тогда региональный парламент избирался по смешанной системе, 30 депутатов были избраны по партийным спискам и еще 30 — по одномандатным округам.

Тогда «Единая Россия» получила 47 мандатов, КПРФ- пять, ЛДПР — два и «Справедливая Россия» — два, также были избраны четверо самовыдвиженцев.

В 2022 году по партийным спискам в республиканском избирательном округе избирались 20 депутатов, еще 40 парламентариев избраны по одномандатным округам.

Явка составила 34,54%.