Иран, 3 мая, 2006, 14:24 — ИА Регнум. В столице Алжира при участии заместителя министра промышленности и руководителя Организации развития добывающей и обрабатывающей промышленностей ИРИ Мехди Мофиди состоялось открытие первой специализированной промышленной выставки Ирана. Об этом сообщает агентство ИРНА, отмечая, что в церемонии открытия выставки также приняли участие министр культуры и высшего образования Алжира и одновременно сопредседатель совместной ирано-алжирской комиссии Рашид Харавбия, президент ТПП ИРИ Али Наги Хамуши и губернатор иранского остана Хорасан-Разави Мохаммад Джавад Мохаммадизаде.

Целью проведения выставки, которая продлится 5 дней, является максимально хорошая и глубокая презентация алжирцам возможностей Ирана в различных промышленных областях. Выступая на церемонии открытия выставки, иранские представители заявили о заинтересованности ИРИ в дальнейшем укреплении отношений с Алжиром и повышении уровня сотрудничества двух стран, в особенности в экономической сфере. Алжирский сопредседатель совместной комиссии, в свою очередь, заявил о готовности его страны к развитию связей с Ираном и, в первую очередь, в промышленных отраслях. В этой связи Харавбия назвал нынешнюю выставку хорошей возможностью для решения этой задачи. Посол ИРИ в Алжире отметил, что первая промышленная выставка Ирана организована в рамках усилий нового правительства страны, направленных на укрепление связей со странами третьего мира, в особенности с исламскими государствами, а также в рамках расширения отношений "Юг-Юг".

В выставке принимают участие 50 иранских компаний, производящих продукцию в таких отраслях, как автомобилестроение, сельскохозяйственная техника, цемент, нефтехимия, нефть и газ, промышленные инструменты, обработка камня, бытовые товары, ковры и продукты питания. Параллельно с выставкой в Алжире в эти дни состоится открытие Иранского торгового центра и проведение первого совместного заседания торговых палат двух стран.